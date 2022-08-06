سلسلة غارات اسرائيلية على القطاع والمقاومة ترد بقصف المستوطنات

غزة/ سما /
شنت الطائرات الاسرائيلية صباح اليوم الأحد سلسلة غارات تركزت في محافظات جنوب قطاع غزة.
و قصفت الطائرات الحربية الاسرئيلية منزلين برفح ما أدى لاصابة ستة مواطنين بجراح قبل أن تعاود الطائرات قصف بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع .
وحسب وزارة الصحة بغزة فقد ارتفع عدد الشهداء في صبيحة اليوم الثالث الى 29 شهيد واكثر من 215 جريحا .
وانهت طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء برفح حيث تمكنت من انتشال ثمانية شهداء بينهم ثلاث نساء وطفل.
واستأنفت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاحد قصف المستوطنات الاسرائيلية .
وتبنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي المسؤولية عن اطلاق صواريخ صوب كسوفيم وعين هشولشا ونير عام.