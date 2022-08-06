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ارتفاع عدد الشهداء الى 29

سلسلة غارات اسرائيلية على القطاع والمقاومة ترد بقصف المستوطنات

الأحد 07 أغسطس 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة غارات اسرائيلية على القطاع والمقاومة ترد بقصف المستوطنات



غزة/ سما /

شنت الطائرات الاسرائيلية صباح اليوم الأحد سلسلة غارات تركزت في محافظات جنوب قطاع غزة.

و قصفت الطائرات الحربية الاسرئيلية منزلين برفح ما أدى لاصابة ستة مواطنين بجراح قبل أن تعاود الطائرات قصف بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب القطاع .

وحسب وزارة الصحة بغزة فقد ارتفع عدد الشهداء في صبيحة اليوم الثالث الى  29 شهيد واكثر من 215 جريحا .

وانهت طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء برفح حيث تمكنت من انتشال ثمانية شهداء بينهم ثلاث نساء وطفل.

واستأنفت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاحد قصف المستوطنات الاسرائيلية .

وتبنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي المسؤولية عن اطلاق صواريخ صوب كسوفيم وعين هشولشا ونير عام.

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