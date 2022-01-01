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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بصفوف الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية

الأحد 07 أغسطس 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بصفوف الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطنًا، بعد حملة اقتحامات ومداهمات لمخيمات وقرى وبلدات وأحياء متفرقة من المحافظات، وإخضاع العشرات من المواطنين الذين تم اقتحام منازلهم لتحقيق ميداني.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ديانا نايف جرادات من حي المراح، فيما اعتقل القيادي في الجهاد الإسلامي نصر العمور من بلدة عنزة، والقيادي بسام ذياب من كفر راعي.

وفي نابلس، اعتقل المحرر أحمد دعدس، ومحمد أبو رواش، وعدي أبو رواش من مخيم عسكر.

وفي طولكرم، اعتقل صهيب مرعي، وأحمد أبو كباش، وزيد الأشقر.

وفي بيت لحم، اعتقل المحرر إبراهيم حسان، وسيد صبيح، وعدال أبو رمدان، وأحمد أبو رمدان، من الخضر، فيما اعتقل إياد نادر طقاطقة من بيت فجار.

وفي الخليل، اعتقل نصر النواجعة،طارق أبو حماد، سراج أبو هشهش، صلاح معالسة، مصطفى أبو كريمة من مخيم الفوار.

 فيما اعتقل فارس دراغمة من الأغوار.

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