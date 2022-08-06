انتشال جثامين 8 شهداء بينهم طفل وثلاث سيدات من تحت الأنقاض في رفح

رفح/سما/

تمكنت طواقم الإنقاذ، فجر يوم الأحد، من انتشال جثث 8 شهداء بينهم طفل وثلاث سيدات، من تحت الأنقاض، إثر استهداف لأحد المنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم عن نتهاء أعمال فرق الإنقاذ والطواقم المساندة لها من إخلاء جميع من كان في المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه الليلة الماضية في حي الشعوث بمخيم رفح جنوب قطاع غزة.

وقال البزم في تصريح صحفي" استمر عمل فرق الإنقاذ ما يزيد عن ثمانية ساعات من العمل المتواصل لطواقم الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، وقد تم إخلاء ثمانية شهداء من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما وثلاث سيدات.