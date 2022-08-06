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سلمي: لا حديث عن وساطات والكلمة فقط للميدان

الأحد 07 أغسطس 2022 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلمي: لا حديث عن وساطات والكلمة فقط للميدان



غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، على أنه لا حديث عن وساطات وحوارات حاليًا، مشيرًا إلى أن الكلمة فقط للميدان.

وقال في تصريح لقناة الجزيرة، فجر يوم الأحد: "الجهاد تؤكد على معادلة توحيد المعركة بين غزة والضفة"، مشددًا على أن تهديدات الاحتلال الأخيرة تُعبّر عن الإفلاس الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي والأمني.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل لليوم الثالث على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، وذلك عقب اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، واستشهاد 24 مواطنًا من بينهم طفلة وسيدة وفتاة، إضافة إلى إصابة حوالي 215 مواطنًا.

#طارق سلمي #الجهاد الاسلامي

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