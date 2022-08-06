استشهاد القيادي في سرايا القدس خالد منصور

غزة/سما/

استشهد خالد منصور، عضو المجلس العسكري وقائد اللواء الجنوبي في سرايا القدس، بغارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في مدينة رفح

وأعلنت قناة فلسطين اليوم رسميا عن استشهاد القائد خالد منصور في غارة اسرائيلية على مدينة رفح.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء السبت أنه تم استهداف خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس وأحد أبرز قادتها في عملية نوعية ومشتركة بين الجيش وجهاز "الشاباك".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، اغتيال القيادي في سرايا القدس خالد منصور بغارة في مدينة رفح.

وقال رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك لاذاعة الجيش:" لقد قضينا على التسلسل القيادي للذراع العسكري للجهاد الإسلامي."

وعنونت القناة ال12 العبرية على موقعها: " تم القضاء على النخبة العسكرية للجهاد الإسلامي."