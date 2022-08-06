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الداخلية: تواصل عمليات إخلاء المفقودين جراء استهداف منزل برفح

الأحد 07 أغسطس 2022 02:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: تواصل عمليات إخلاء المفقودين جراء استهداف منزل برفح



غزة/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم ، فجر اليوم الأحد، إن  قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة والخدمات الطبية العسكرية، تساندها طواقم بلدية رفح ووزارة الأشغال، تعمل في هذه الأثناء من أجل إخلاء العديد من المفقودين من تحت الأنقاض، جراء القصف الإسرائيلي لأحد المنازل في رفح جنوب قطاع غزة مساء أمس السبت.

وأضاف البزم في تصريح صحفي" تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في التعامل الميداني؛ بسبب اكتظاظ المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف، وتم استخدام معدات وآليات ثقيلة كي تتمكن فرق الإنقاذ من شق طريق يوصلها للمنزل المستهدف تمهيداً لإزالة الأنقاض والوصول للمفقودين.

#رفح

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