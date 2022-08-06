على المباشر.. الذعر يصيب الناطق باسم جيش الاحتلال (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

قطت قذيفة بالقرب من موقع يتواجد فيه الناطق باسم جيش الاحتلال، رون كوخاف، في أثناء بث مباشر مع القناة الثانية عشرة الإسرائيلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي وثق سقوط قذيفة، ويعتقد أنها صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية؛ ردا على العدوان على قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو إصابة الناطق باسم جيش الاحتلال بحالة من "الذعر والارتباك" نتيجة للقذيفة التي سقطت بالقرب منه.







وذكرت قناة "12" العبرية، أن "صاروخا سقط بشكل مباشر على مصنع في مستوطنة سديروت، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية"، مشيرة إلى أن "صاروخا آخر سقط على مبنى في مدينة عسقلان، دون وقوع إصابات أيضا".

وأضافت أن "الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية مؤخرا سقطت في مدن سديروت وعسقلان وأسدود (جنوبا)، رغم اعتراض بعض الصواريخ عبر نظام القبة الحديدية".

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى "24 شهيدا".



وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين "الشهداء" 6 أطفال وسيدتين؛ الأولى (23 عاما)، والثانية مُسنّة، مضيفة أن عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا جرّاء الغارات ارتفع إلى 203 أشخاص.