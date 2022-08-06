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وفد من المخابرات المصرية يصل تل ابيب

الأحد 07 أغسطس 2022 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من المخابرات المصرية يصل تل ابيب



رويترز/سما/

 قالت مصر إنها تجري محادثات مكثفة سعيا لتهدئة الوضع، ويتوقف تصعيد القتال إلى حد كبير على حركة حماس التي تسيطر على غزة وما إذا كانت ستختار الانضمام إلى القتال.


وذكر مصدران أمنيان مصريان أن وفدا من المخابرات المصرية برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق وصل إلى" إسرائيل" اليوم السبت وسيسافر إلى غزة لإجراء محادثات وساطة. وأضافا أنهما يأملان في التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة يوم من أجل إجراء المحادثات.


وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لرويترز في ساعة متأخرة من مساء السبت “بذلت جهود مكثفة هذا المساء واستمعت الحركة إلى الوسطاء لكن هذه الجهود لم تتوصل إلى اتفاق بعد”.

#المخابرات المصرية #حماس #غزة #الجهاد الاسلامي

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