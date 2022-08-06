غزة: الخدمات الطبية تناشد الأطباء المستنكفين للعودة لأداء واجبهم

غزة/سما/

ناشد مدير عام الخدمات الطبية العسكرية د. محمد صالح الأطباء الذين استنكفوا عن أداء واجبهم في الأسابيع الأخيرة إلى العودة لعملهم بشكل عاجل لمساندة زملائهم في طواقم الخدمات الطبية وأداء واجبهم الإنساني والوطني

وقال صالح "نظراً لحاجة المستشفيات في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وازدياد أعداد الغارات في الساعات الأخيرة".

الجدير بالذكر أن الخدمات الطبية العسكرية تقدم خدماتها الطبية لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، من منتسبي وزارة الداخلية وذويهم، والمواطنين العاديين.