"فتح" تنظم وقفة في مخيم الدهيشة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

بيت لحم/سما/

نظمت حركة "فتح" في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مساء اليوم السبت، وقفة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام مدخل مخيم الدهيشة الرئيسي، يافطات كتب عليها عبارات تندد بالعدوان الغاشم على قطاع غزة، وأخرى لمساندة أهلنا في غزة.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد اللحام، إن إسرائيل تمادت على القوانين الدولية، ومطلوب من المجتمع الدولي التدخل لكبح جماحها وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

بدوره، قال الناطق باسم لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري إن ما يجري انتهاك صارخ للإنسانية، وهناك مخطط لقتل المواطنين الأبرياء.