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الأردن يدعو لضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد 07 أغسطس 2022 01:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدعو لضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة



عمان/سما/

 أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وأكد الصفدي، في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن استمرار العدوان يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وبحث الصفدي مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة لوقف العدوان وإنهاء التصعيد الذي حذر من أنه ينذر بعواقب أوخم.

كما شدد الصفدي على أهمية منع أي تحركات استفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورةً للحؤول دون مزيد من التصعيد.

#الاردن #غزة

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