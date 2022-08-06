جامعات قطاع غزة تعلق الدوام غدا

غزة/سما/

أعلنت العديد من الجامعات في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن تعليق الدوم غداً الأحد.

وأعلنت جامعة الأزهر بغزة، مساء اليوم السبت،تعليق العمل الإداري والأكاديمي بالجامعة غداً الأحد، نظراً لتواصل العدوان على قطاع غزة، وحفاظاً على سلامة العاملين والطلبة".



كما أعلنت جامعة الإسراء تعليق الدوام غداً الأحد الموافق 7 أغسطس 2022.

ومن جانبها، قررت الجامعة الإسلامية بغزة تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غدا الأحد الموافق 7/8/2022، وتأجيل الامتحانات حتى إشعار اخر.

كما أعلنت جامعة غزة تعليق الدوام الأكاديمي والإداري بالجامعة يوم غد الأحد الموافق 7/8/2022 م حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين