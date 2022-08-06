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الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة وحماس تحذر

السبت 06 أغسطس 2022 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة وحماس تحذر



القدس - سما

أعلنت الشرطة الإسرائيلية استعدادها للتصدي لمواجهات عنيفة في ساحات المسجد الأقصى غداً.

ويأتي إعلان الشرطة الإسرائيلية بعد موافقة ليبيد لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وأعلن المتطرف إيتمار بن غفير نيته المشاركة في الاقتحام بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت. 

وكانت حماس قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شد الرحال والرباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى للتصدي لهذه الاقتحامات وإفشالاً لأهدافها الخطيرة.

وأعلنت حماس رفضها لاقتحام الأقصى محملةً الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعياته نتائجه التي لا يمكن التنبؤ بها. 

 

#المسجد الاقصى #اقتحامات المستوطنين #اقتحام المسجد الأقصى

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