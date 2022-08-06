حماس: نرفض سماح الاحتلال للمتطرّفين اقتحام الأقصى وعليه تحمل النتائج

غزة/سما/

رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس، سماح الاحتلال الاسرائيلي للمتطرّفين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى المبارك غداً الأحد.

وحملت الحركة في تصريح صحفي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته ونتائجه التي لا يمكن التنبّؤ بها، في الوقت الذي يستمر في عدوانه الهمجي على قطاع غزّة.

وأكدت حماس أنَّ شعبنا الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّداً في الدفاع عن أرضه ومقدساته. ودعت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الأبيَّة والمرابطين في القدس، وأهل الثبات في الداخل المحتل إلى شدّ الرّحال والرّباط ومواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، تصدّياً لهذه الاقتحامات، وإفشالاً لأهدافها الخطيرة.

كما دعت الحركة الأمة العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، إلى التحرّك العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل، في معركة الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.