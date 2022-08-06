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منصور: بطلب من دولة فلسطين جلسة لمجلس الأمن الاثنين حول العدوان الإسرائيلي على غزة

السبت 06 أغسطس 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: بطلب من دولة فلسطين جلسة لمجلس الأمن الاثنين حول العدوان الإسرائيلي على غزة



نيويورك/سما/

 قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين، بطلب من دولة فلسطين، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف منصور للوكالة الرسمية أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الأخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العديد من الوفود من أعضاء مجلس الأمن عبرت عن استجابتها لهذا الطلب، الذي تم عبر دولة الإمارات المندوب العربي في المجلس، وتم الاتفاق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة.

وأكد منصور أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#مجلس الامن

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