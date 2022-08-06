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اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يدعو إلى أوسع حراك دعما لغزة

السبت 06 أغسطس 2022 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يدعو إلى أوسع حراك دعما لغزة



بروكسل/سما/

طالب الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، أبناء الجاليات الفلسطينية في الساحات الأوروبية إلى أوسع تحرك شعبي متواصل تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الاتحاد في بيان صحفي صدر، اليوم السبت، "نعلن عن تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزة وجميع عموم الوطن، ونشيد بالصمود العظيم لشعبنا أمام الاحتلال الذي يرتكب المذابح والجرائم المتواصلة، ونؤكد أننا نقف بصلابة جنبا إلى جنب مع غزة وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشاد الاتحاد بالتفاف شعبنا في مختلف أماكن تواجده، مطالبا بتوسيع حملة التضامن الدولي مع غزة وقضية شعبنا في جميع مدننا وقرانا، داعيا جميع المنظمات والهيئات الدولية إلى إدانة جرائم المحتلين، والعمل الحثيث لتقديم قادتهم والمسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.

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#اتحاد الجاليات الفلسطينية #أوروبا #غزة

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