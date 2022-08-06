مطالبات إسرائيلية بإنهاء جولة التصعيد الحالية مع غزة ورمي الكرة في ملعب الجهاد الاسلامي

غزة - سما

اشترط قائد فرقة غزة "نمرود ألوني" في مقابلة مع قناة ريشت كان العبرية على الجهاد الإسلامي وقف إطلاق الصواريخ لاعتبار جولة التصعيد الحالية منتهية.

وفي المقابلة قال "ألوني": "إذا أوقف الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ فستكون الجولة وراءنا".

كما أعلنت القناة 13 العبرية على لسان مسئولين أمينيين كبار في الجيش الإسرائيلي أن الجيش انتهى من أهدافه في قطاع غزة معلنة أنه "لم يعد هناك أهداف إضافية للجهاد الإسلامي ويمكن إنهاء العملية".

وصرح الزعيم اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان بأن تيسير الجعبري كان شخصاً خطيراً ووجب قتله، وإذا ما أوقف الجهاد إطلاق الصواريخ فستتوقف الحرب فوراً.

وقالت وزير الخارجية السابقة تسيفي ليفني ان على اسرائيل ان توقف الحرب الان على قطاع غزة وان تعلن بانها قد حققت اهدافها وتخبر الوسطاء بموقفها فورا وعدم الانجرار الى حرب استنزاف طويلة.

وتأتي هذه التصريحات في مساء اليوم الثاني من التصعيد المتواصل الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة موقعةً حتى هذه اللحظة 15 شهيد وعشرات الإصابات بين صفوف المواطنين.