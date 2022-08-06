"الأونروا" تغلق جميع منشآتها باستثناء الصحية في غزة

غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء اليوم السبت، عن إغلاق جميع منشآتها أمام الجمهور حتى إشعار آخر باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان وصل "وفا": "ابتداء من 7 آب/ أغسطس، وحتى إشعار آخر، سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزًا، حيث ستفتح المراكز أبوابها في ساعات العمل المعتادة، ابتداء من الساعة 8:30 صباحًا ولكنها ستقتصر فقط على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك: صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وحالات الحمل عالية الخطورة (وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف)، وجميع حالات ما بعد الولادة، والتطعيمات للأطفال وحالات ألم الأسنان الحادة وخدمات المختبرات الطارئة".

وأضافت أنه: "يُنصح المستفيدون باستخدام خدمة التطبيب عن بُعد، والتي يمكنهم الوصول إليها من خلال الرقم المجاني: 1800444666".

وبينت استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك، مؤكدةً أنه للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي، يرجى الاتصال من خلال خطوط المساعدة، وأنها ستتوفر خدمات الدعم الاجتماعي للأسرة وحالات العنف والإساءة والإهمال من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا - 15:00 مساءً.