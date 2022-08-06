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العراق يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

السبت 06 أغسطس 2022 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



بغداد/سما/

- ادانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق يعربُ عن إدانتهِ واستنكارهِ للعدوان الإسرائيلي، الذي أستهدف مناطق مُختلِفة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة أخرين".

واضاف أن "لغةَ العنفِ التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي سوى إلى تناميّ التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

#العراق #قطاع غزة

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