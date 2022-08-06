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باكستان: العدوان على غزة نموذج للفظائع والأعمال غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين

السبت 06 أغسطس 2022 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان: العدوان على غزة نموذج للفظائع والأعمال غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين



اسلام أباد/سما/

 أدانت باكستان، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي أسفرت عن مقتل 15 مواطنا بينهم طفلة في الخامسة من عمرها وإصابة عدد كبير من الأبرياء.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم السبت، إن العدوان الأخير هو نموذج للفظائع الإسرائيلية والأعمال غير القانونية والاستخدام العشوائي للقوة ضد الفلسطينيين الأبرياء على مدى عقود، في تحدٍ كامل لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى حث إسرائيل على وضع حد فوري للاستخدام السافر للقوة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.

وجددت الدعوة إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافياً على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس، وقالت: "هذا هو الحل الوحيد العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية وفقاً لقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة".

#باكستان #غزة

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