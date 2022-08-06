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داخلية غزة تصدر تنويها حول عمل صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

السبت 06 أغسطس 2022 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تصدر تنويها حول عمل صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح



غزة/سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة تنويها مهما حول عمل صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري.

وأوضحت أنه "نظراً لظروف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا، ننوه أنه بإمكان المواطنين إجراء جميع المعاملات اللازمة للسفر عبر معبر رفح من خلال نافذة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا  دون الحاجة للتوجه لصالة التسجيل في مجمع أبو خضرة بمدينة غزة".

ونوهت إلى أن الصالة ستكون مغلقة أمام المراجعين اعتباراً من صباح غد الأحد وحتى إشعار آخر.

#وزارة الداخلية #معبر رفح

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