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الاحتلال يقمع وقفة في باب العامود تنديدا بالعدوان على غزة ويعتقل شابا

السبت 06 أغسطس 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة في باب العامود تنديدا بالعدوان على غزة ويعتقل شابا



القدس المحتلة/سما/

- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء مقدسيون تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا بأن جنود الاحتلال الذي انتشروا بكثافة في منطقة باب العامود، هاجموا المشاركين بالوقفة واعتدوا عليهم بالأيدي، واعتقلوا الشاب هشام أبو شمسية.

وكان نشطاء مقدسيون دعو إلى المشاركة الواسعة في وقفة تضامنية، في باب العامود، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ منذ أمس الجمعة.

ودعا النشطاء أهالي القدس لأوسع تجمع في باب العامود، للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال في غزة.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد لإيصال رسالة الوفاء لغزة، ونصرة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة.

#الاحتلال #غزة

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