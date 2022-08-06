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مجلس النواب الأردني يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

السبت 06 أغسطس 2022 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب الأردني يدين العدوان الإسرائيلي على غزة



عمان/سما/

 أدان مجلس النواب الأردني، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس في بيان، اليوم السبت، على أن جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب المجلس في بيانه، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات بضرورة التحرك العاجل والفاعل؛ لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واعتبر أن هذا العدوان يأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تكسرت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

#مجلس النواب الاردني #غزة

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