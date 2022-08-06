الاتحاد الأوروبي يدعو طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى ضبط النفس

وكالات/سما/

أكد الاتحاد الأوروبي أنه يجب القيام بكل شيء لمنع المزيد من التصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل تجنب وقوع ضحايا جدد.

وقال الاتحاد في بيانه: "يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ آخر التطورات في غزة وما حولها، حيث أسفر التصعيد المستمر عن مقتل مدنيين بينهم طفلة فلسطينية تبلغ من العمر خمس سنوات، وإصابة أكثر من 80 شخصا".



وأضاف البيان: "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد وسقوط ضحايا".

وأشار إلى أنه بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن سكانها، "يجب فعل كل شيء لمنع صراع أوسع يؤثر بشكل أساسي على المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى المزيد من الضحايا والمزيد من المعاناة".

ووفقا لممثل الاتحاد الأوروبي، فإن الأحداث الأخيرة تؤكد مرة أخرى على الحاجة إلى استعادة الحوار السياسي وضمان استقرار الوضع في قطاع غزة.