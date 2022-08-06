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السيسي: نعمل مع شركائنا من أجل استقرار الأوضاع في قطاع ‎غزة

السبت 06 أغسطس 2022 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: نعمل مع شركائنا من أجل استقرار الأوضاع في قطاع ‎غزة



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام واستقرار الأوضاع في قطاع ‎غزة.

وأكد السيسي خلال خطابه في الكلية الحربية أن دور مصر إيجابي بشأن ما يحدث في ‎غزة من خلال اتصالاتنا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف التصعيد.

وقال السيسي خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية اليوم السبت، "إننا أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة".

من جهة اخرى، قال السيسي أن "سياسة مصر ثابتة تجاه الوضع في تايوان"، لافتا إلى أن مصر "تدعم سياسة الصين الواحدة".

#عبد الفتاح السيسي #قطاع غزة

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