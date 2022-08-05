سرايا القدس تقصف تل أبيب ..وإعلام إسرائيلي: صواريخ غزة وصلت لأبعد نقطة في المواجهة الحالية

غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، عند السادسة من مساء اليوم السبت.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري "ضمن عملية «وحدة الساحات».. سـ 06:00م: سرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.



وقالت مواقع عبرية، إن تل أبيب ومحيطها تعرضت لرشقات كبيرة من الصواريخ بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

وذكرت مواقع عبرية، أن صاروخا للمقاومة، سقط بشكل مباشر على مبنى في أسدود.

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، في عسقلان وحولون وبيت يام، وتل أبيب ومحيطها ولتسيون وأسدود بالإضافة إلى عدد كبير من مستوطنات الغلاق.

وانتشرت صور عبر الإعلام العبري، تفيد بتضرر عدد من المركبات الإسرائيلية جراء القصف الأخير الذي استهدف عسقلان.

وظهر اليوم، استهدفت صواريخ المقاومة الفلسطينية، مستوطنة "مودعين" قرب القدس المحتلة

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية.

ولفتت وسائل وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة وصلت إلى بحر نتانيا، وهي أبعد نقطة تصلها الصواريخ في المواجهة الحالية، وسقطت دون إشعار من صافرات الإنذار.

وذكرت القناة 13 العبرية أن 12 صاروخًا تم إطلاقهم على تل أبيب.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام وحولون ويفنه وسط إسرائيل وأشدود وعسقلان (جنوب).



وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 361 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الأراضي المحتلة.



وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية لإسرائيل وتقع في أكبر منطقة حضرية في البلاد تسمى "غوش دان"، أو تل أبيب الكبرى، تضم أكثر من نصف سكان الدولة العبرية، وتبعد تل أبيب عن قطاع غزة مسافة 71.3 كيلومتر، وسبق أن تعرضت المدينة لقصف الفصائل في غزة خلال جولات تصعيد سابقة.









