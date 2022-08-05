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قوى وفعاليات أردنية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

السبت 06 أغسطس 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوى وفعاليات أردنية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة



عمان/سما/

 

أدانت قوى وفعاليات أردنية، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا وإصابة العشرات.

وأكدت النقابات المهنية الأردنية، ونقابة المهندسين الأردنيين، والحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، في بيانات منفصلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول باعتداءاته المتكررة على قطاع غزة كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وطالبت، الدول العربية والإسلامية بالوقوف بحزم تجاه هذه الاعتداءات وتقديم كافة أشكال المساندة للفلسطينيين في نضالهم المشروع للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وكانت الخارجية الاردنية، قد دعت الى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

#الاردن #غزة

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