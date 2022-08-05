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الكويت تدين العدوان على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك للجمه

السبت 06 أغسطس 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدين العدوان على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك للجمه



الكويت/سما/

 أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.

وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال، وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية. كما دعت إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

#الكويت

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