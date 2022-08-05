لابيد يدعو نتنياهو لحضور لقاء حول العملية العسكرية ضد غزة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لحضور لقاء غدًا، لاطلاعه على التحديثات الأمنية بشأن العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وذلك بحضور سكرتيره العسكري.



وقالت الصحيفة: إن هناك خلافًا حول هذه الرواية بين لابيد ونتنياهو، إذ أن مكتب رئيس الوزراء يزعم أن لابيد هو من بادر إلى دعوة نتنياهو لإطلاعه على حيثيات العملية العسكرية بغزة، في حين أن مكتب نتنياهو يزعم أن نتنياهو هو من بادر أولًا لعقد هذا اللقاء قبل لابيد.



يُشار إلى لابيد سيعقد مساء اليوم السبت اجتماعًا للكابينت، لإجراء تقييم للوضع الأمني في ظل استمرار حملة "الفجر" ضد قطاع غزة.