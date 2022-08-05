البزم يتحدث حول عمل أجهزة الوزارة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة/سما/

اكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أنه بدأت العمل وفق خطة الطوارئ منذ بدء العدوان، والاستنفار العام في جميع أجهزتها لمساندة المواطنين وتعزيز الجبهة الداخلية.

وقال إياد البزم، المتحدث الرسمي باسمها، في تصريحات صحفية، أن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية تواصل القيام بواجبها في مهام الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، في الأماكن التي تتعرض للاستهداف الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع.

وأضاف البزم، ان الأجهزة الشرطية تعمل على تأمين المنشآت والمؤسسات وتسيير الحياة العامة للمواطنين، كما تتابع مباحث التموين الأسواق وتراقب توفر السلع والمواد الأساسية والتموينية.

وقال البزم ، أن أطقم هندسة المتفجرات تقوم بواجبها في تفقد الأماكن التي تتعرض لقصف الاحتلال، والتعامل مع مخلفات القصف والأجسام غير المنفجرة وتحييد خطرها عن المواطنين.

وأكد أن جهاز الأمن الداخلي يقوم بدوره في متابعة التطورات الميدانية، والحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة.

ولفت، أن أرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة متاحة على مدار الساعة وتم تلقي آلاف الاتصالات من المواطنين وتقديم المساعدة والإغاثة اللازمة (الشرطة 100، العمليات المركزية 109، الدفاع المدني 102).

ودعا المواطنين جميعاً، وخاصة الصحفيين والنشطاء، لأن يكونوا صمام أمان لشعبهم في تداول الأخبار والصور، واستشعار المسؤولية الوطنية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.