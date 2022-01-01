جيش الاحتلال: تحضيرات لعملية جوية قد تستغرق أسبوعاً

غزة - سما

نقلت أ. ف. ب. عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قيامه بتحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعاً. ويأتي هذا البيان بعد تهيدد الناطق باسم جيش الاحتلال في وقت سابق من صباح اليوم بأن الجعبري لن يكون الأخير في قامئمة الاستهداف خلال الأيام المقبلة.

وكان جيش الاحتلال قد أوضح بأن الحيش كان قد أعد للعملية منذ وقت طويل وأن إزالة تهديد الجهاد الإسلامي مفيد لكل الأطراف ولسكان القطاع. وأتبع بأن الهدف من العملية هو إفشال محاولات الجهاد الإسلامي ربط غزة بالضفة.

وعقب الناطق باسم حيش الاحتلال بأن الهدف هو إلحاق أكبر ضرر ممكن بالجهاد الإسلامي، وأن العملية لن تنتهي قبل تحقيق الأهداف التي أعدت لها.

هذا وتستمر الغارات الجوية المتلاحقة على جميع مناطق قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. حيث استهدفت طائرات الاحتلال حتى هذه اللحظة

في مدينة غزة: استهداف دراجة نارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مما أوقع إصابة وصفت بالخطيرة، واستهدفت الطائرات موقع "البشائر" جنوب مدينة غزة، ومنزل لعائلة شملخ في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ومنزل لعائلة خليفة في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة. واستهدف الاحتلال نقطة رصد للمقاومة شرقي حي التفاح شرق غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في تل الهوى مما أوقع عدد من الإصابات، كما وتم استهداف منزل بالقرب من مسجد الأبرار في حي الزيتون شرق مدينة غزة مما أوقع عدداً من الإصابات. وتم قصف هدف في شارع المنصورة خلف مسجد المعتصم في الشجاعية شرق مدينة غزة، وهدف آخر في محيط المقبرة بمنطقة الساحة.

وفي شمال قطاع غزة: قصف لموقع شمالي غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وقصف مركبة مدنية بالقرب من حاجز بيت حانون أدى لاستشهاد سيدة أثناء احتفالها بزفاف ابنها. كما وتم قصف هدف في محيط أبراج الندى شمال قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال منطقة شعشاعة شمال قطاع غزة أدى لارتقاء شهيدين. وتم أيضاً استهداف محيط سجن أبو عبيدة شمال القطاع، كما وتم استهداف منزل منطقة النزازة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة ووقوع إصابات

أما في المحافظة الوسطى: فاستهدفت طائرات الاحتلال موقعاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وفي محافظات جنوب غزة: استهدافت طائرات الاحتلال منزلين وقامت بتدميرهما بشكل كامل، كما واستهدفت طائرات الاحتلال دراجة نارية شرق مدينة رفح مما أوقع إصابتان وأرض زراعية في بني سهيلا في خانيونس، كما و تم استهداف مركبة مدنية في شارع صلاح الدين - منطقة العبارة في خانيونس، ومرصد شرق الفراحين شرق خانيونس ومرصد شرق خزاعة شرقي خانيونس وموقع حطين غرب خانيونس، واستهداف أرض زراعية شرقي محافظة خانيونس