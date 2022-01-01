لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل: "العدوان مخطط له منذ فترة"

غزة - سما

أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في بيان صدر عنها اليوم السبت.

وأكدت اللجنة أن "حكومة إسرائيل تسعى منذ فترة طويلة لتفجير الأوضاع" حيث اعتقلت الشيخ بسام السعدي في جنين قبل أيام واصفة الخطوة بأنها "استفزاز وانتقام سياسي من أجل إشعال حريق كبير، ثم قامت بهذا العدوان الإجرامي الدموي"

وشددت اللجنة في بيان وصل وكالة "سما" نسخة منه على أن "إسرائيل تفجر الأوضاع، بسفك يومي لدماء الشعب الفلسطيني، وقافلة شهداء لا تتوقف، معتبرة أن العدوان الجديد الذي شنّه جيش الاحتلال هو مخطط منذ فترة، واستعدت له حكومة الاحتلال في الأيام الأخيرة".

وجاء في البيان أن "حكومة الاحتلال تخطط لحرب طويلة الأمد مع قطاع غزة، بدأتها بمجزرة إرهابية، حصدت أرواح عدد من الشهداء وعشرات المصابين، وهذا أبعد من أن تكون مشهداً انتخابياً إسرائيلياً، بات مألوفًا في السنوات الأخيرة، بل هو تأكيد على أن هذه حكومة تواصل سياسات الحكومات التي سبقتها".