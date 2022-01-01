وزارة الصحة في غزة تنذر بوقف الخدمات الصحية

غزة - سما

عقدت وزارة الصحة بغزة مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، اليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي على غزة أعلنت فيه عن بدء العد التنازلي بشكل رسمي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المشافي خلال الـ 72 ساعة القادمين.

وأوضحت وزارة الصحة بأن الساعات القادمة ستكون قاسية وصعبة على المنظومة الصحية بسبب إغلاق المعابر وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الموارد.

كما وأعلنت عن وقف العمل في العيادات الخارجية بالمشافي والعيادات الجراحية لإعطاء الفرصة لإجراء العمليات الطارئة لضحايا العدوان.

وأوضحت في بيانها أن استمرار إغلاق المعابر أمام حركة المرضى وخاصة حاجز بيت حانون وعدم إدخال حالات إنقاذ الحياة يفاقم من الوضع الصحي المتردي خاصة لمرضى الأورام والقلب والذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً.