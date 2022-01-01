الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً يعلق فيه على العدوان على قطاع غزة

وكالات

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بياناً أشار فيه إلى أن الاتحاد يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم مدنيين وأطفال.

ودعا الاتحاد جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد والمزيد من الضحيايا.

ويأتي بيان الاتحدا الأوروبي تعقيباً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أدى إلى إرتقاء 12 شهيدًا وأكثر من 60 مصابًا حتى هذه اللحظة.

وأضاف البيان بأنه "يجب عمل كل شيء لمنع نشوب صراع أوسع نطاقًا والذي سيؤثر، أولاً وقبل كل شيء على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى مزيد من الضحايا".