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العالول: شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان على قطاع غزة

السبت 06 أغسطس 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: شعبنا يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان على قطاع غزة



رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول إن العدوان الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة لن يثني شعبنا عن الدفاع عن نفسه، ومواجهة آلة التدمير الإسرائيلية".

وأكد العالول، أن الاحتلال لن ينجح في تركيع شعبنا الذي يقف بكل فصائله وقواه في خندق واحد في مواجهة العدوان.

وأشار إلى أن صمت العالم على الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ يشجع دولة الاحتلال على مواصلة عدوانها ومجازرها بحق شعبنا، ولكننا ماضون في النضال من أجل حريتنا واستعادة حقوقنا، أن مسيرة الكفاح الوطني لم تتوقف، ولن تتوقف حتى يعود الحق لأصحابه.

#محمود العالول #فتح #غزة

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