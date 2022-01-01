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دعوات لوقفة تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة ومطالبةً بالإفراج عن المعتقلين

السبت 06 أغسطس 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لوقفة تضامنية تنديداً بالعدوان على غزة ومطالبةً بالإفراج عن المعتقلين



رام الله - سما

دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة إلى المشاركة في وقفة تضامنية في دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وتأتي دعوة لجنة أهالي المعتقلين السياسيين تنديداً بالعدوان على قطاع غزة ومطالبةً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: "ندعوكم للمشاركة بوقفة تضامنية على دوار المنارة وسط رام الله اليوم السبت عند الـ5:30 عصرًا تنديدًا بالعدوان على غزة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".

#غزة #لجنة أهالي المعتقلين السياسيين

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