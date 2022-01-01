القوى الوطنية والإسلامية تصدر بيانا حول العدوان الإسرائيلي

غزة / سما /

نشرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة اليوم السبت بيانا حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفيما يلي نص البيان :

بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

العدوان الإسرائيلي يستهدف كل أبناء شعبنا الفلسطيني

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية تحيي صمود شعبنا في قطاع غزة تحت نيران العدوان الصهيوني

في الوقت الذي تنعى فيه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية شهداء العدوان الهمجي الصهيوني وعلى رأسهم الشهيد القائد الكبير تيسير الجعبري (ابو محمود).

- تؤكد لجنة المتابعة ان عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا من الإستمرار بالمقاومه بكل أشكالها ، ولن تقبل قوى شعبنا تمرير منهج العودة لمربع الاستهداف لرموز شعبنا وقادته.

- تؤكد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية في قطاع غزة والتكافل الاجتماعي والتماسك في وجه العدوان الصهيوني.

- تؤكد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية ان التصريحات الامريكية بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها هو شراكة كاملة من الولايات المتحدة الامريكية بالعدوان على ابناء شعبنا في كل اماكن تواجده.

- تحيي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة ابناء شعبنا في الضفة المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل الذين هبوا نصرة لقطاع غزة رفضاً للعدوان الصهيوني المتصاعد، وتدعو لتكثيف التحركات الجماهيرية الشعبية وتعزيز المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس على امتداد خارطة الوطن.

- ان السلوك العدواني الصهيوني لن ينجح في تحقيق اهدافه وستكسر المؤامرات الصهيونية امام صخرة صمود ابناء شعبنا وعزيمة مقاومته.

- تؤكد لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية على وحدة ابناء شعبنا وقواه السياسية خلف خيار المقاومة والرد علي عدوان الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا.