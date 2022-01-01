"إذاعات الدول الإسلامية" يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بوقفه

غزة / سما /

أدان اتحاد اذاعات الدول الإسلامية بشدة العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 12 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وأوضح الاتحاد، على لسان المدير العام عمرو الليثي، في بيان، صدر عنه اليوم السبت، هذا العدوان الغادر يؤكد استمرار جرائم قوات الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي، والقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت نيران معتدٍ غاشم، منتهك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.

كما تقدم بخالص التعازي لأهالي الشهداء وخالص الامنيات بالشفاء العاجل للمصابين.