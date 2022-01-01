وقفة في جامعة بيرزيت تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رام الله / سما /

شارك المئات من طلبة جامعة بيرزيت برام الله، اليوم السبت، في وقفة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، أدى حتى اللحظة إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم طفلة، وسيدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

وجدّد ممثلو الكتل الطلابية العهد للشهداء، والجرحى، والأسرى، خاصة الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 146 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.

وأكدوا أن أرض فلسطين المروية بدماء الشهداء محرمة على الاحتلال، محملين الاحتلال المسؤولية عن الدماء الزكية المسفوكة في غزة، وموجهين التحية لعائلات الشهداء الأبطال، الذين نذروا حياتهم في سبيل الله، وصبروا ورابطوا، مطالبين بأن تبقى دماء الشهداء البوصلة نحو الوحدة الحقيقية.