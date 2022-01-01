اسرائيل تبدأ قصف المنازل في قطاع غزة وسرايا القدس تقصف موديعين واسدود وتل ابيب بـ 60 صاروخ

القدس المحتلة / سما /

بدأت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم السبت بقصف منازل مدينة بقطاع غزة في تطور للعدوان الذي دخل يومه الثاني فيما قصفت سرايا القدس مناطق تل ابيب وموديعين واسدود ومنطقة مطار بن غوريون.

وقالت سرايا القدس في بيان لها انها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخ .

وقصفت طائرات الاحتلال بصواريخ الاستطلاع منزلا لعائلة شملخ بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة قبل أن تدمره بشكل كامل بصواريخ الطائرات الحربية.

وفي خان يونس جنوب قطاع غزة دمرت طائرات الاحتلال منزلا مهجورا في قرية بني سهيلا شرق المحافظة ما ادى لاصابة طفل كان يمر بالمكان .

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة واخر برفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ان حصيلة العدوان بلغت حتى الساعة 12 ظهرا اثني عشر شهيدا بينهم طفلة في الخامسة من العمر وسيدة في الثالثة والعشرين اضافة الى إصابة 84 مواطن.

استشهد مواطنان في قصف اسرائيلي استهدف عدد من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ان جثمان شاب فلسطيني وصل الى مجمع ناصر الطبي اضافة الى جريحين في اولى الغارات الاسرائيلية على القطاع في اليوم الثاني من العدوان.