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أولويتنا كسر أنف الاحتلال

قيادي بالجهاد ينفي توجه وفد من الحركة للقاهرة اليوم

السبت 06 أغسطس 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد ينفي توجه وفد من الحركة للقاهرة اليوم



غزة / سما /

نفى مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم السبت ، توجه وفد من حركة الجهاد لإسلامي للقاهرة اليوم.

وقال القيادي شهاب خلال تصريحات لـ"صوت القدس" :"إن أولويتنا الآن هي كسر أنف هذا الاحتلال، وجهدنا في هذه اللحظة منصب على الميدان."

وأوضح القيادي شهاب أن أولويات الحركة عدم تغيير قواعد الاشتباك ، وعدم السماح بجعل الدم الفلسطيني مستباحاً للانتخابات "الإسرائيلية" ، مشدداً على أن الحركة عاقدة العزم على إفشال مخططات الاحتلال .

وبين شهاب، أنه وبعد أربعة أيام من استنفار سرايا القدس وجعل مليون مستوطن في حالة منع تجول ، لتتحول صورة النصر التي أرادها من الضربة المباغتة لفشل جديد وإدخال 3 ملايين مستوطن للملاجئ مما يعني فشل السياسة الإسرائيلية.

وتابع : نحن عاقدو العزم على استمرار المعركة حتى لا تتغير قواعد الاشتباك ، وإسناد الضفة الغربية على اعتبار أننا الساحة ساحة واحدة .

وشدد القيادي شهاب على أن الحرب تستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني ونرفض سياسية الاستفراد بفصيل دون آخر، حيث إن سيف القدس جعلت شعبنا كتلة واحدة ولابد من المشاركة من الجميع في هذه المعركة ولا بد أن نكون جميعاً في خندق واحد .

#الجهاد الاسلامي #غزة #القاهرة #مصر

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