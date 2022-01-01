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إيقاف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل اليوم والجدول 4 وصل مقابل 12 قطع

السبت 06 أغسطس 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل اليوم والجدول 4 وصل مقابل 12 قطع



غزة / سما /

أعلنت سلطة الطاقة اليوم السبت ، عن إيقاف محطة التوليد  عن العمل بشكل كامل الساعة الثانية عشرة ظهرا ،

وأوضحت السلطة، أن القرار جاء بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد.

وأفادت سلطة الطاقة، أنه بهذا الإعلان يصل ما يتوفر من الطاقة في غزة إلى 120 ميجاواط من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يوميا في فصل الصيف إلى ما يزيد عن 500 ميجاواط.

وأشارت إلى أنه سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

وتشن "إسرائيل" عدواناً منذ أمس على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء 11 شهيداً وأكثر من 80 إصابة.

#محطة توليد الكهرباء

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