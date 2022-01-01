"الشيخ" يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة

رام الله / سما /

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأدان الشيخ في تصريح له، العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والتي تستهدف المدنيين والأطفال والبنية التحتية.

وبدأت قوات الاحتلال عدواناً جديداً على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، بينهم القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري، وطفلة وسيدة، وإصابة العشرات.

وردت فصائل المقاومة في القطاع بقصف عدة بمدن وبلدات ومستوطنات في إسرائيل بعشرات الصواريخ.