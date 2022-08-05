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"المنظمات الفلسطينية الأمريكية" تدين العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

السبت 06 أغسطس 2022 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنظمات الفلسطينية الأمريكية" تدين العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة



غزة / سما /

أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وأطلقت حملة الكترونية لوقفه، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

وطالبت الشبكة، في بيان، صدر عنها اليوم السبت، الادارة الأميركية وأعضاء الكونغرس بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء.

وأطلقت الشبكة حملة تواصل مع صناع المحتوى، والدعوة لتوحيد وسم التواصل الاجتماعي "هاشتاغ" تحت عنوان: أوقفوا الحرب على غزة، معربة عن استنكارها لهذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، بينهم طفلة، وإصابة العشرات.

#المنظمات الفلسطينية الأمريكية

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