رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر استشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة، ووقوع عشرات الجرحى في عدوان اسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة الرئاسة للعدوان، ومطالبتها بوقفه فورا، محملة الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير.

كما تناولت الصحف، وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-عدوان إسرائيلي سافر على غزة.. 10 شهداء بينهم طفلة وعشرات الجرحى

-أطفال فلسطين تحت النار

-الرئاسة تدين العدوان على غزة وتطالب بوقفه فورا وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير

-اشتية يطالب بتوفير الحماية لأبناء شعبنا

-عشرات الاصابات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة

-نتنياهو يتخوف من انشقاقات عن «الليكود» بعد الانتخابات

-وفد بلجيكي: مستوطن مسلح احتجزنا قرب رام الله وهددنا بالقتل

-باحثون إسرائيليون: الجمهور اليهودي لا يدرك الانقلاب الديمغرافي في البلاد

-الرئيس يهنئ مدير مركز أفق الحرية للدراسات بنجاح العملية الجراحية

-الرجوب يهاتف الدكتور ناصر الدين الشاعر مطمئنا على صحته

"الأيام":

-عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة: 10 شهداء وعشرات الجرحى

-عدة إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق بالقطاع

-الرئاسة والحكومة تدينان العدوان

-هكذا اغتال الاحتلال تيسير الجعبري في قصف جوي لشقتين في برج فلسطين

-جماهير غفيرة تشيع جثامين تسعة من شهداء العدوان

-نابلس: تشييع جثمان الشهيد قواريق في قرية عورتا

-غانتس يأمر بتعبئة 25 ألفاً من جنود الاحتياط

-جهود مصرية لوقف العدوان

-مسيرات ووقفات في رام الله وجنين والخليل تضامنا مع غزة

-مخيم بلاطة: إصابة ضابط خلال ملاحقة مطلوبين للعدالة

-أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

-فعاليات الجمعة تنطلق كالعادة في مواقعها واندلاع مواجهات في الخليل وبيت لحم

-عدة إصابات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق بالقطاع

"القدس":

-اغتيال قيادي بـ "الجهاد" .. واستشهاد 9 بينهم طفلة في عدوان اسرائيلي متواصل على القطاع

-واشنطن تقر بعدم السعي للتحقيق المستقل في قضية أبو عاقلة

-انتهاء مناورات اسرائيلية -أميركية مشتركة في البحر الأحمر

-إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع مسيرات الضفة

-مستوطن مسلح احتجزنا قرب رام الله وهددنا بالقتل

-مقارنة للقوى العسكرية في آسيا والمحيط الهادئ

-عشرات الآلاف يصلون في الأقصى رغم قيود الاحتلال

-الصين تعلق التعاون مع أميركا على وقع الخلاف بشأن تايوان

-أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووي