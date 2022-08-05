إدانات عربية ودولية ودعوات لوقف العدوان على غزة

غزة / سما /

دانت دول عربية وإسلامية العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، وطالبت بوقفه فورا.

وأسفرت الغارات (الإسرائيلية) الجمعة عن استشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة (5 أعوام) والقيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وإصابة 79 آخرين بجروح.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الجديد على قطاع غزة الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وجددت الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وذكرت حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أكد لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاتفيا أن "جرائم الاحتلال ضد غزة تعبير عن نيات يضمرها بمبررات واهية".

كما شدد هنية في الاتصال على "ضرورة وقف العدوان (الإسرائيلي) ورفع اليد الآثمة عن القطاع".

أما الخارجية المصرية فذكرت في بيان أنها تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بهدف احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة.

وقالت حماس إن هنية أكد هاتفيا لقيادات المخابرات المصرية أن الاحتلال وحده مسؤول عما جرى في غزة ويجب عليه وقف القصف.

وقال الأزهر الشريف "ندين بأشد العبارات إرهاب الكيان الصهيوني على غزة وقتل الفلسطينيين واستهداف النساء والأطفال".

وبدورها، دانت الخارجية التركية في بيان "بشدة" الغارات (الإسرائيلية) على غزة، وقالت إنه "من غير المقبول سقوط ضحايا بين المدنيين".

من جهتها، دعت الخارجية الأردنية إلى وقف العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة فورا، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد.

وأضافت أن حل مشكلة قطاع غزة يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة للمفاوضات لتحقيق السلام العادل.

وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا جاء فيه "ندين بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على قطاع غزة"، كما أعربت عن قلقها من التصعيد.

كما عبرت الخارجية التونسية عن إدانتها لعدوان الاحتلال على غزة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء الفلسطينيين.

وحملت إيران إ(سرائيل) المسؤولية عن تبعات "الهجوم الوحشي" على قطاع غزة، ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في بيان "الهجوم الوحشي لنظام الفصل العنصري الصهيوني على غزة واغتيال قادة في المقاومة ومجموعة من الفلسطينيين العزل".

واعتبر أن "المسؤولية عن الجريمة وتبعات عدوان هذا النظام وهجومه على فلسطين وغزة تقع بالكامل على عاتق نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي)".