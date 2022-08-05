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الجهاد الاسلامي : لا حديث عن تهدئة أو وساطات والوضع يتجه للتصعيد

السبت 06 أغسطس 2022 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : لا حديث عن تهدئة أو وساطات والوضع يتجه للتصعيد



القدس المحتلة / سما /

أكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 6/8/2022، أن لا حديث حتى الآن عن تهدئة أو وساطات.

وشدد المصدر في تصريح لقناة الجزيرة، أن الوضع يتجه للتصعيد.

ويتواصل العدوان الاسرائيلي لليوم الثاني على التوالي على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من عشرة شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية، ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، بينما تتواصل الغارات الإسرائيلية متسببة باستشهاد وإصابة العشرات في قطاع غزة.

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