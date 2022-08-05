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الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين من محافظة جنين

السبت 06 أغسطس 2022 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة أسرى محررين، من قرى وبلدات في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، وناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نصر عمور في قرية عنزة، وفتشته، في محاولة لاعتقاله، لكنه لم يكن في المنزل.

وأشارت إلى أن تلك القوات عاودت اقتحام كفر راعي للمرة الثانية، وداهمت منزل الأسير المحرر بسام ذياب، وفتشته، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات الهاشمية، واليامون، والسيلة الحارثية، والعرقة، وكفيرت بير الباشا، وعرابة، ومركة، والعرقة، ونزلة زيد .

يذكر أن مواجهات اندلعت الليلة الماضية على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان على قطاع غزة، والتي راح ضحيته حتى الآن 10 شهداء بينهم طفلة، ووقوع عشرات الإصابات.

#جنين

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