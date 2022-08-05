العدوان يتواصل ..سرايا القدس تقصف مستوطنات "غلاف غزة" صباح اليوم

غزة / سما /

دخل العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 يومه الثاني على التوالي وسط تحليق مكثف لمختلف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع استمرار رد "سرايا القدس" والمقاومة على عملية اغتيال قائد لواء الشمال في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من 70 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي مساء يوم الجمعة 5 أغسطس 2022.

وأعلنت سرايا القدس صباح اليوم السبت عن دك المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بالقذائف الصاروخية، فيما أكدت وسائل إعلام الاحتلال إطلاق صافرات الإنذار في جميع مستوطنات "غلاف غزة".

ووفقًا لبيانات جيش الاحتلال، فإن 160 صاروخًا تم إطلاقهم منذ الساعة التاسعة من مساء أمس، وأن 30 منها انفجرت داخل قطاع غزة، وأن 130 تجاوزوا الحدود.

وأشار إلى أنه تم إطلاق عدة صواريخ على تل أبيب، ولكنها سقطت قبالة سواحل بات يام. كما ادعى.

ولفت إلى أن قواته شنت 30 غارة جوية، على أكثر من 40 هدفًا، بواسطة 55 صاروخًا وقذيفة.

وأطلقت المقاومة وخاصة سرايا القدس، العشرات من الصواريخ مساء أمس استهدفت خلالها جنوب مدينة تل أبيب، ومدن لاخيش، وأسدود وعسقلان وبلدات سديروت وغيرها.

وشهدت ساعات الفجر اليوم السبت حالة الهدوء الحذر بدأت منذ الساعة الثالثة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

وسبق حالة الهدوء غارات إسرائيلية مركزة استهدفت المدنيين في قطاع غزة حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقعًا للمقاومة الفلسطينية وأراضٍ زراعية من بينها أرض زراعية في منطقة الشعف شرق حي الشجاعية في مدينة غزة ما تسبب بإصابة 5 مواطنين بينهم أطفال بجراح مختلفة نقلوا جميعًا إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج اللازم.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية ضد أبناء شعبنا منذ عصر يوم أمس الجمعة 5 أغسطس 2022 استهدف خلالها شقق سكنية ومنازل مدنية، تسببت باستشهاد مسؤول لواء المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري وأحد مرافقيه.

وستهدفت طائرات الاحتلال بالتزامن مع عملية اغتيال الجعبري، عناصر وكوادر سرايا القدس في قطاع غزة كافة، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين بينهم الطفلة آلاء عبدالله (5 أعوام) قدوم والمواطنة ديالا العمور (20 عامًا) بقذيفة مدفعية في منزلها في خانيونس جنوب القطاع.