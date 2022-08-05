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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف اعضاء الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية والقدس

السبت 06 أغسطس 2022 07:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف اعضاء الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية ومحيط القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت ما لا يقل 20 مواطنًا من مخيمات وقرى وبلدات وأحياء الضفة الغربية، ومحيط القدس، حيث ركزت الحملة على اعتقال أسرى محررين من الجهاد الإسلامي.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين، هم: المحرر رامي الكسار من بلدة خاراس، والمحررين نضال الجياوي وتامر سليمية، والشاب محمد الفسيسي وهم من بلدة إذنا، والمحرر زكريا الحيح من بلدة صوريف، والمحرر ناصر الزين ونجله يحيى من شارع السلام.

وفي جنين، اعتقل 4 مواطنين، هم المحرررين بلال ذياب، وجمال السيد من كفر راعي، والشاب عمران غوادرة من بير الباشا، يضاف إليهم القيادي في الجهاد ناجح حبايبة من صانور.

واعتقل المحرر علاء شبراوي من منزله في مخيم نور شمس قرب طولكرم بعد اقتحام منزله.

وفي رام الله، اعتقل الصحفي إبراهيم أبو صفية بعد اقتحام منزله في قرية بيت سيرا.

واعتقل الأسير المحرر فارس أصلان والشابين موسى جحجوج وعصام أبو أصبع عقب اقتحام منازلهم في مخيم قلنديا شمال القدس.

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